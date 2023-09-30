7 معلومات عن الفنان الراحل محمد فريد.. ظهرت موهبته خلال الدراسة بالمرحلة الثانوية

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان محمد فريد، عن عمر ناهز 83 عاما، داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، وتدهور حالته الصحية خلال الساعات الماضية.

معلومات عن الفنان الراحل محمد فريد

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز 7 معلومات عن الفنان الراحل محمد فريد:

- بدأت موهبته منذ دراسته في المرحلة الثانوية.

- درس في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية.

- بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962 بدأ حياته الفنية في الدراما والمسرح.

- من أبرز أعماله ليالي الحلمية، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة، المغتصبون، ومسرحية راقصة قطاع عام.

- توفيت زوجته عام 2020 بعد صراع مع المرض ليعيش فترة من الحزن بعد رحيلها.

- وفي عام 2021، انتشرت شائعة عن تدهور حالته الصحية ولكنه نفى ذلك في تصريح سابق للوطن.

- تدهورت حالة الفنان الراحل منذ 3 أيام ليدخل المستشفى ويرحل عن عالمنا.

مرض الفنان محمد فريد

وأعلنت منذ أيام، ناهد ابنة الفنان الراحل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تعرض والدها لأزمة صحية قائلة: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبى بالشفاء العاجل».

وأضافت: اللهم لّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين.