اللحظات الأخيرة في حياة الفنان محمد فريد.. توفي عن عمر ناهز 83 عاما

توفي منذ قليل الفنان محمد فريد داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 83 عاما، ونستعرض خلال السطور التالية اللحظات الأخيرة في حياة الفنان الراحل.

نقص في الهيموجلوبين

وكشفت ناهد فريد ابنة الفنان محمد فريد لـ«الوطن»، أن والدها خضع لبعض الفحوصات والتحاليل الطبية فور وصوله إلى المستشفى، وتبين أنه يُعاني من نقص حاد في الهيموجلوبين، لذا تقرر نقله إلى الرعاية المركز لضرورة نقل دم له ووضعه تحت الملاحظة.

ابنة محمد فريد تعلن تعرضه لوعكة صحية

وأعلنت منذ 3 أيام، ناهد ابنة الفنان الراحل عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، تعرض والدها لأزمة صحية قائلة: «اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلا وبرحمتك التي وسعت كلّ شيء، أن تمنّ على أبى بالشفاء العاجل».

وأضافت: اللهم لّا تدع فيه جرحًا إلّا داويته، ولا ألمًا إلا سكنته، ولا مرضًا إلا شفيته، وألبسه ثوب الصحة والعافية عاجلًا غير آجل، وشافِيه وعافِيه واعف عنه، واشمله بعطفك ومغفرتك، وتولّه برحمتك يا أرحم الراحمين.