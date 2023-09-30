نقابة الممثلين تنعى الفنان محمد فريد

نعت نقابة المهن التمثيلية الفنان القدير محمد فريد الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض.

وأصدرت النقابة بيانا جاء فيه: «تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسي وفاة الفنان القدير محمد فريد».

وتتقدم نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي بخالص التعازي لأسرة الراحل؛ داعين المولى عز وجل أن يتغمد الراحل بواسع رحمته، يلهم أهله الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه راجعون.

تشييع جثمان محمد فريد غدا

من المقرر أن يشيع غدا جثمان الفنان الراحل من مسجد الحصري بمدينة 6 أكتوبر بعد صلاة الظهر.

محمد فريد ممثل مصري ظهرت موهبته منذ دراسته في مرحلة الثانوية بمدرسة بني سويف الثانوية، درس في المعهد العالي للفنون المسرحية وأنهى دراسته بعد حصوله على بكالوريوس الفنون المسرحية عام 1962، ليبدأ بعدها في العمل ما بين السينما والمسرح والتليفزيون، ومن أبرز أعماله «ليالي الحلمية، احكي يا شهرزاد، الديلر، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة».