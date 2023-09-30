حقائق لا تعرفها عن الفنان الراحل محمد فريد.. تفاصيل لقائه الأول بمحمود المليجي

عاش خفيف الظل ومات في هدوء، فلم يمكث الفنان محمد فريد في المستشفى سوى ساعات قبل أن يفارق الحياة اليوم السبت، متأثرًا بإصابته بمرض في الدم.

روائح الزمن الجميل

يعد الفنان محمد فريد واحدا من النجوم الذين ارتبطت سيرتهم بذاكرة الجمهور، عبر العديد من الأعمال الفنية لعل أشهرها «ليالي الحليمة»، لكن ما لا يعرفه الجمهور عنه هو علاقتة القوية بفن الطفل، وذلك عبر مسرح العرائس الذي كان فخورًا به وأحبه ويذكر فضله عليه في لقاءاته، فهناك كانت البداية التي مهدت له الدخول للوسط الفني، وبرامج الأطفال وغيرها من الأعمال.

كيف ارتبط الفنان محمد فريد بأدب الطفل؟

عرف الجميع الفنان محمد فريد بأدواره في مسلسلات «ليالي الحلمية، القاصرات، الشيطانة التي أحبتني، حب في الزنزانة» وغيرها من الأعمال الشهيرة، لكن ما لا يعرفه الجمهور هو علاقته بالأعمال الفنية للطفل، التي قال عنها في أحد لقاءاته التلفزيونية: «بدأت حياتي موسيقي، ودخلت مسرح العرايس وكان مدرسة كبيرة ومهمة في حياتي».

من مسرح العرائس نمى حبه لفن الطفل، لذا قدم برامج تخدم هذا المجال الواسع الذي قال عنه: «الطفل مفروض مجاله أوسع بكتير من برامج الأطفال، كان زمان بيتقال دي برامج أطفال فالأجر بيكون قليل، لكن مفروض نهتم بيه أكتر من كدا».

رأي الفنان محمد فريد في الجيل الجديد

وفي لقاء نادر تحدث الراحل محمد فريد عن الجيل الجديد من الفن قائلًا: «الفن دلوقتي في فترة انتقالية بين جيل وجيل، ومن حق الجيل دا يجرب بس لازم ياخد باله من نفسه، وميبقوش كلهم شبه بعض، هي فترة انتقالية لابد أن نعترف بيها، الجيل اللي قدمنا كان جيل فخم خد بإيدينا زي المليجي اللي كنت بحسه شاب معانا، وكان كبير، أول مرة اقعد معاه كان في مسرح الطليعة كنا بنعمل مسرحية العم النبيل، من تأليف فؤاد حداد إخراج الراحل أحمد زكي، وأول مرة قابلت المليجي كنت بترعش من الخضة، كان وحش ومش عارف اتعامل معاه ازاي، وعبد العزيز مخيون كان أخويا في الدور كنت بقرا وأنا باصص له قالي في إيه يابني، قولت له مخضوض منك، قالي مخضوض! هاتوله طاسة الخضة وهزر، قولت له مش بهزر ياعم انت محمود المليجي وقع من الضحك، وقالي هتشوف محمود المليجي العيل معاك».

معلومات عن محمد فريد:

- خريج المعهد العالي للفنون المسرحية.

- بدأ من المدرسة الثانوية في بني سويف مع الفنان عبدالله فرغلي الذي كان سببًا في التحاقه بالوسط الفني لأول مرة، إذ كان مدرس اللغة الفرنسية له.

- أهم أعماله وبدايتها كان فيلم «السقا مات».