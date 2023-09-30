«حكاية وطن».. ملحمة تغيير وجه الحياة في مصر

«حكاية وطن 2023».. مظلة جامعة لكل فئات الشعب المحبة للخير والنماء والرخاء للدولة المصرية وشعبها، يتجمع خلالها مسئولو الدولة، بداية من رئيس الجمهورية، الرئيس عبدالفتاح السيسى، والوزراء والمسئولين، وكبار رجال الدولة، مع المتخصصين والخبراء فى كافة المجالات، ومختلف الفئات المجتمعية ليرووا قصة صمود الدولة فى مواجهة التحديات التى واجهتها منذ عام 2011، وحتى الآن، مع «تحدى التحدى» ذاته، لتنفيذ آلاف المشروعات القومية، التى تُغير الحياة على وجه مصر، بداية من القضاء على المناطق العشوائية وغير الآمنة، ومشروعات غير مسبوقة فى الطاقة الكهربائية، والمياه، والصرف الصحى، والطرق، وغيرها من المجالات الأساسية التى تتصل بحياة المواطن.

وتمتد فعاليات مؤتمر «حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز» على مدار 3 أيام، انطلقت أمس، وهى الفعاليات التى تتناول «الوضع الصعب»، الذى وصلت إليه الدولة، مروراً بفترة الانفلات الأمنى، وصولاً لخروج الملايين من المصريين لمكافحة الفكر المتطرف الذى شهدته مصر خلال فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية، وصولاً لإسقاط حكمهم، وانطلاق موجات «التطرف العنيف»، وهو ما نجحت الدولة بمختلف أجهزتها، سواء الأمنية أو الفكرية، أو غيرها من الوزارات والهيئات فى مواجهته باستراتيجية شاملة.

ووسط تلك التحديات، لم تتوقف مسيرة التنمية، ولكن انطلقت الدولة فى تنفيذ المشروعات فى مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، وهو ما يتناوله المؤتمر، لكن شاءت الأقدار أن تأتى أزمة فيروس كورونا، لتتأزم الأمور الاقتصادية حول العالم، وليس فى مصر فحسب، لكن مسيرة العمل والتنمية والإصلاح الاقتصادى جعلت مصر قادرة على مواجهة تلك الأزمة الخطيرة، ثم جاءت الحرب «الروسية - الأوكرانية»، التى أصابت الاقتصاد العالمى بأسوأ أزمة عرفها منذ عشرات السنين، ليثبت المواطن المصرى دعمه لبلاده مجدداً، وحرصه على مساندة الدولة فى مواجهة تلك التحديات، واستكمال البناء والتنمية والعبور للمستقبل.