أكرم القصاص: الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة خلال كلمته اليوم بـ«حكاية وطن»

أكد الكاتب الصحفي أكرم القصاص، أن الرئيس السيسي وجه رسائل مهمة خلال كلمته اليوم بفعالية حكاية وطن، مشيرًا إلى أن المصريين دفعوا فاتورة الإنجازات الحالية في كل المجالات، مؤكدا أننا كمصريين دفعنا ثمنا كبيرا للإصلاح، وكل هذا وسط إرهاب وتفكيك ومحاولات التشويش المستمرة وهذه أهم رسائل الرئيس السيسي اليوم.

إنجازات حقيقية من مدن جديدة

وأضاف أكرم القصاص، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، على قناة الحياة: «لا يستطيع أحد أن ينكر أن في إنجازات حقيقية من مدن جديدة، وأصبح لدينا 48 مدينة جديدة، وهي مدن مليونية وصحراء تحولت لمشروعات تجذب استثمارات، وصحراء تحولت لمدينة العلمين وواجهة عالمية للسياحة»، مؤكدا أن ما حدث ناتج عن الاقتصاد والصناعات ومبادرة حياة كريمة التي وصلت لكل المناطق في الريف، ومواجهة فيروس سي ومبادرات وزارة الصحة، ومشروعات القطارات والطرق وقناة السويس.