أحمد فايق يتفقد متحف المستقبل بكوريا الجنوبية.. كيف تبدو الحياة في عام 2051؟

أجرى الإعلامي أحمد فايق، جولة داخل «متحف المستقبل» في مدينة سول الكورية، قائلا إن المتحف عبارة عن تصور للمدينة الخاصة بالمستقبل عام 2051، وهذه المدينة لا يوجد بها عوامل بشرية كثيرة، حيث تحتوي على «روبوتات» وعناصر الذكاء الاصطناعي في التفاصيل كلها.

وسيلة النقل في 2051

وأضاف «فايق»، خلال تقديمه برنامج «لوغاريتم»، المذاع على قناة «DMC»، أن متحف المستقبل يعطي تصورا لتخيل الكوريين عما ستصل إليه التكنولوجيا في كل مناحي الحياة، فالبنسبة للمواصلات ستكون عن طريق «هايبرلوب»، والذي يعد مثل القطار، ويبلغ سرعته أكثر من 1000 كيلومتر في الساعة.

وأشار إلى أن «هايبرلوب» هو وسيلة النقل الذكية في المستقبل والأسرع على الصعيد العالمي، وهو عبارة عن مجال مغناطيسي يجذب بين قطبين موجب وسالب.

هولوجرام في المستقبل

ولفت إلى أن الاختراع الثاني يتمثل في «هولوجرام»، الذي يوجَد حاليا بالفعل، ولكن في المستقبل سيكون «الفيديو كول» عن طريق الهولوجرام وتستطيع رؤية من تتحدث معه وكأنك تجلس معه.