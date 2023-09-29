إيمان أبو طالب عبر «الحياة» تنفرد بحقيقة قصة حب يوسف منصور ونيللي

انفردت الإعلامية إيمان أبو طالب في برنامجها بالخط العريض، الذي يذاع على شاشة تليفزيون الحياة، بحقيقة قصة الحب التي جمعت بين الفنان يوسف منصور والفنانة نيللي.

قصة حب يوسف منصور ونيللي

وأكد يوسف منصور خلال الحلقة التي أذيعت اليوم من البرنامج، أنه تعرف على الفنانة نيللي في مدينة الإسكندرية وكانت هناك قصة حب وصفها بـ«الحلوة» بينه وبين نيللي.

وأضاف «منصور» خلال لقائه مع إيمان أبوطالب: قصة حبي مع نيللي كانت من أجمل أيام حياتي.

وطلبت إيمان أبوطالب من الفنان يوسف منصور، توجيه رسالة إلى الفنانة نيللي، فقال: «ربنا يحافظ عليها».

كما كشف منصور خلال اللقاء لأول مرة عن الفنانة الحقيقية التي كانت مرشحة لفيلم بدر محل الفنانة إنجي عبدالله، موضحًا أسباب الحفاظ على صحته ومقاومته للسرطان وقصة نجاحه في التغلب على هذا المرض.

وفي مفاجأة كبيرة كشف منصور خلال اللقاء أنه دخل مجال الفن وهو لا يمتلك موهبة التمثيل، مشيرا إلى أن هناك فارقاً بين الرياضي الذي يقوم بمشاهد أكشن وبين الممثل الذي يقوم بالمشاهد نفسها.

خلافاته مع مخرج «قبضة الهلالي»

كما كشف خلال اللقاء كيفية إقناعه للفنان أحمد رمزي بالاشتراك معه في بطولة فيلم قط الصحراء، مؤكدًا وجود خلافات كبيرة بينه وبين مخرج فيلمي قبضة الهلالي، والبلدوزر، وفوجئ على شاشة السينما بأشياء غير التي تم تصويرها.

جدير بالذكر أن برنامج "بالخط العريض" يذاع الجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة الثامنة مساء على شاشة تليفزيون الحياة تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.