تحالف الأحزاب: أولى فعاليات مؤتمر «حكاية وطن» سردت واقعا حقيقيا عاشته البلاد

أكد النائب تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية وعضو مجلس الشيوخ، أن أولى فعاليات مؤتمر حكاية وطن الذي انطلق صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي سردت واقعا حقيقيا عاشته البلاد خلال السنوات الماضية.

مؤتمر «حكاية وطن»

وقال تيسير مطر في تصريحاته لـ«الوطن» إن فعاليات المؤتمر تناولت السنوات العصيبة التي عاشتها البلاد منذ عام 2011 وحتى يومنا هذا وأظهرت نجاح الدولة المصرية في التغلب على كافة التحديات التي كانت تمر بها البلاد والتي يأتي أبرزها التحديات الأمنية والقضاء على الإرهاب الذي سعى للانتشار بربوع البلاد أبان حكم جماعة الإخوان الإرهابية، التي كانت قد بذلت قصارى جهدها لاستقطاب الشباب بنشر أفكارهم المتطرفة والهدامة.

تحالف الأحزاب المصرية

وتابع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية قائلًا: «فضلا عن إبراز قطار التنمية الذي ألحق بكافة محافظات الجمهورية والذي بدأت رحلته منذ أن استقرت الدولة وثبتت أركانها في عام 2014 والذي بدأت فيه ثورة النهضة الشاملة لكافة قطاعات الدولة متمثلة في مشروعات قومية ومبادرات رئاسية لها دور فعال في تحسين المستوى المعيشي للمواطن المصري».