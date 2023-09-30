شباب الاسكندرية: تفعل أنشطة أندية التطوع بمركز شباب برج العرب القديم

نظمت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة، الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية من خلال الإدارة العامه للشباب، تنفيذ مشروع تطوعي للأماكن الأكثر احتياجا بمركز شباب برج العرب القديم وعمل دهانات لسور المركز من الخارج وإزالة الحشائش، ضمن خطة دعم نادى التطوع بالمركز بمشاركة أعضاء نادى التطوع.

العمل التطوعي اختيار جيد

قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن نشر العمل التطوعي يهدف إلى نشر أفكار تقديم العون والمساعدة للآخرين، ليسود الخير في المجتمع، وجاءت هذه التسمية لأن الإنسان لا يقوم به مجبراً بل طواعية، حيث ينبع من الداخل، ويزداد تطور ونمو المجتمع، كلما زادت العناصر الإيجابية والبناءة، يعتبر العمل التطوعي اختيار جيد لجني الخبرات الهامة التي تعطي نتيجة إيجابية للشخص المتطوع نفسه والمؤسسة التي يعمل لديها، وخلال هذا العمل يكتسب الشخص بعض المهارات الجديدة، وتتحسن لديه بعض المهارات الأخرى الموجودة لدية.

أنشطة تطوعية مفيدة

وأشارت «الشريف»، إلى أن ذلك يساعد العمل التطوعي والأنشطة المتعلقة به على الحفاظ على تطور المجتمع كما يساعد العمل التطوعي على استغلال أوقات الفراغ، ويحوله إلى أنشطة تطوعية مفيدة وتأتي هذه الأنشطة، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالاهتمام بتفعيل كافه الأنشطة وشغل أوقات الفراغ.