وزير الكهرباء: استخدام المحطات ذات الكفاءة العالية يقلل من استهلاك الوقود

قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إنه في عام 2014 كانت القدرات المركبة 29 ألف ميجاوات قدرة اسمية، متاح منها فقط 24 ألف ميجاوات، وفي عام 2023 وصلنا 59 ألف ميجاوات تقريبًا، والقدرة القصوى وقت الذروة لم تتجاوز 35 ألف ميجاوات وهذا يعد أننا لدينا طاقة عالية في الشبكة.

استخدام المحطات ذات الكفاءة العالية

وأوضح «شاكر» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين، أن استخدام المحطات ذات الكفاءة العالية يقلل من استهلاك الوقود، ولما دخلنا محطات سيمنز في الخدمة كان قبل كده بناخد لإنتاج الكيلو وات ساعة حوالي 214.5 لتر، الآن وصلنا إلى 171.9 وهذا يمثل 20% توفيرا في استهلاك الوقود لإنتاج الطاقة الكهربائية».

وأشار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى أننا لم نهتم بإنتاج الطاقة المتجددة فقط، وإنما اهتمينا أيضًا بتطوير الشبكات القومية لنقل الطاقة الكهربائية.