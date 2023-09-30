يوسف القعيد: مؤتمر حكاية وطن يوم مهم في مصر الجديدة

كشف الكاتب الصحفي يوسف القعيد، عن أن مؤتمر حكاية وطن بمثابة يوم مهم في أيام مصر الجديدة، قائلا: نحن أمة تتعرض لكثير من المؤامرات ومحاولات الهدم ومنعها من التقدم.

حكم الرئيس السيسي

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن حكم الرئيس السيسي تلخصه كلمة واحدة وهي الصراحةح لأنه يصارح الشعب المصري ويقدم له الحقيقة كاملة غير منقوصة.

وقال الكاتب الصحفي يوسف القعيد، إنه لم يتوقع أن يحدث في مصر ما شهدته خلال الـ9 سنوات الماضية، ولا في الخيال الروائي أو الإنساني أو القصصي.

إعادة بناء البلاد

وأكد أن ما جرى معجزة آتية من تضافر قائد وطني مخلص قدم حياته لشعبه، وشعب آمن بهذا القائد وقرر السير معه لإعادة بناء البلاد من أول وجديد وكأنها لم تكن مبنية من قبل.

ودعا الكاتب الصحفي يوسف القعيد، الآخرين للتعلم من تجربة مصر والاقتداء بها ويكونوا جزءا من عملية البناء الجميلة التي لم تحدث من قبل، معبرا عن ثقته في أن القادم أحلى.

أكد أن عبد الفتاح السيسي بنى الجمهورية الثالثة بعد محمد علي باشا وجمال عبد الناصر، مضيفا أنه يقوم بهذا بنزاهة وإخلاص وموضوعية.

واختتم الكاتب الصحفي يوسف القعيد، أن كل مخلص عليه أن يكون من جنود الرئيس السيسي ومصر وجيشها؛ لأننا نعيش تجربة مهمة وغير مسبوقة وليس أمامنا إلا أن تنجح.