رئيس كتلة الحوار الوطني: مؤتمر حكاية وطن يعرض إنجازات الدولة خلال 9 سنوات

أكد الدكتور باسل عادل، رئيس كتلة الحوار الوطني، أن مؤتمر حكاية وطن مختلف، ويُعد من الأيام المهمة للقيادة السياسية، لعرض كل المشروعات والإنجازات التي شيدتها الدولة على مدار الـ 9 سنوات.

مؤتمر حكاية وطن رسالة طمأنينة للمواطنين

وقال عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن مؤتمر حكاية وطن رسالة طمأنينة للمواطنين، كما أن العرض الذي قدمه الدكتور مصطفى مدبولي كان ممتازا، ودليل قوي على اطلاعه على كل أنشطة الحكومة.

أسباب الديون على مصر

وتابع: الفجوة الاقتصادية برزت بعد حرب أكتوبر 1973، بسبب التداعيات التي صاحبت مصر بعد 6 أكتوبر، موضحًا أن كل المشروعات التي تم تنفيذها تعود بالنفع على الاقتصاد.

يجب الحد من ارتفاع التضخم

وأكمل: يجب الحد من ارتفاع التضخم، ولا بد من وجود حلول عاجلة، لأن المواطنين ليس في قدرتهم تحمل مزيد من الأعباء على الفترة المقبلة.

الهجوم على الرئيس السيسي

وأوضح عادل، أن الرئيس يتعرض لهجوم كبير بسبب المشروعات التي يتم تنفيذها في كل القطاعات بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن الأزمة الاقتصادية كانت لها تداعيات سلبية على العديد من الدول.