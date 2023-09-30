حملات مكثفة في محيط مدارس الإسكندرية استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتكثيف الحملات الخاصة بالنظافة والتطهير، وإزالة الإشغالات والتعديات والباعة الجائلين ومكبرات الصوت من محيط المدارس استعداداً للعام الدراسي الجديد.

حملات في محيط مدارس الإسكندرية

واصلت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية جهودهم المكثفة في متابعة الحالة العامة بالمدارس والمنشآت التعليمية بكافة أرجاء المحافظة، فضلا عن شن حملات النظافة المكبرة بمحيط المدارس لرفع المخلفات وإزالة الإشغالات ونقلها أولا بأول لتحقيق السيولة المرورية اللازمة، وتهذيب الأشجار وزراعتها بمحيط المدارس، والتأكد من توافر المرافق الحيوية داخل المدارس لضمان توافر جميع عناصر الجودة التي تتطلبها العملية التعليمية.

متابعة عمل معارض أهلا مدارس

وعلي الصعيد ذاته، تابع رؤساء الأحياء أستمرار العمل بمعارض أهلا مدارس والتأكد من جودة المعروضات وتوفير المستلزمات والأدوات الدراسية والزي المدرسي لجميع المراحل التعليمية ومستلزمات الأسر بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق لرفع العبء عن كاهل المواطنين.