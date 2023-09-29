توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض حرارة وأمطار في أول أيام الدراسة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، إذ يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب للصعيد.

وأضافت «الأرصاد»، أنه من المتوقع أن يكون هناك فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على مناطق من أقصى السواحل الغربية على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

حالة الطقس

وأشارت «الأرصاد» إلى أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح بين 3 إلى 4 درجات، ويصاحب ذلك سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد والسواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا السبت 30 سبتمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 30 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 39 والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 39 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأحد 1 أكتوبر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 44 والصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الإثنين 2 أكتوبر

القاهرة الكبرى والوجه البحرى: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 والصغرى 27 درجة مئوية.