منخفض جوي يضرب البلاد ويتسبب في انخفاض درجات الحرارة.. اعرف حالة الطقس

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الآن، مشيرة إلى تقدم الغطاء السحابي الكثيف، ليغطي مناطق من القطاع الشرقي للبلاد، ويتساقط معه أمطار خفيفة، لافتة إلى أنها ليست رعدية وغير مؤثرة على الأنشطة اليومية لكنها تضفي أجواء لطيفة.

منخفض جوي يضرب البلاد

وفي وقت سابق من اليوم رصدت الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى غطاء سحابي يؤثر على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد؛ مما يؤدي إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى.

حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة

وفيما يتعلق بحالة الطقس غدا الأحد، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، انخفاضًا في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تترواح من 3 إلى 4 درجات، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت الأرصاد، أنه يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا الأحد 1 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 28 درجة مئوية.