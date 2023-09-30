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حالة الطقس غدا بالمحافظات.. أمطار وتحذير هام لأولياء الأمور من ظاهرة صباحا

كتب:

إحسان شعبان
09:06 م | السبت 30 سبتمبر 2023
حالة الطقس غدا بالمحافظات

حالة الطقس غدا بالمحافظات

أعلنت الأرصاد الجوية حالة الطقس غدا بالمحافظا ثاني أيام العام الدراسي الجديد، إذ طالبت أولياء الأمور توخي الحذر خلال القيادة على الطرق الرئيسية، نظراً لتكون الشبورة المائية التي تبدأ من فجرا حتى الساعات الأولى من الصباح وتعمل على حجب الرؤية الأفقية أحياناً.

حالة الطقس غدا بالمحافظات

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس غائم جزئيا على جميع المحافظات نظرا لتأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، مع نشاط للرياح إذ سجلت أقصى سرعتها في محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ» وبلغت 34 كيلو متر في الساعة.

وأضافت الأرصاد أن بعض المحافظات تتعرض غداً إلى سقوط أمطار خفيفة على محافظات «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، المنوفية، الدقهلية، كفر الشيخ»، بنسبة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة.

وتشهد محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، بني سويف، الفيوم، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد» بنسبة تصل إلى 20% مع تكون الغيوم الجزئية ونشاط للرياح.

وعن حالة الأمواج غداً تكون خفيفة إلى معتدلة في البحر المتوسط إذ تصل إلى 1.5 متر، وتكون شمالية غربية، وفيما يتعلق بحالة الأمواج في البحر الأحمر تكون معتدلة، يتراوح ارتفاعها من1.5 متر إلى 2.25 متر وتكون شمالية شرقية.

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