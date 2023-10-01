أدعية لهداية الأبناء وإصلاح حالهم.. «اللهم اجعل أولادي من الصالحين»

«اللهم ارزقنا الذرية الصالحة».. دعاء يردده الأزواج دائمًا في بداية حياتهم الزوجية، وبعد الإنجاب يحرص الآباء والأمهات على أن يكون أبنائهم من الصالحين والمقربين إلى الله والفائزين برحمته، بما يؤهلهم للنجاح في الحياة الدنيا والآخرة، ولأن أحيانًا ينجرف الأبناء في هموم الدنيا ومغرياتها ويبعدون عن الله، فيشعر والديهم بالحزن والخوف عليهم.

وفيما يلي عدة أدعية دينية يمكن لأولياء الأمور ترديدها بنية هداية أبنائهم وإصلاح حالهم.

أهمية الدعاء في حياة المسلم

وعلى الرغم من أن هداية الأبناء وإصلاح حالهم في الكِبر يعتمد بدرجة كبيرة على تربية الوالدين لهم في صغرهم وسنواتهم الأولى وتدريبهم على الالتزام بأشكال العبادة المختلفة من صوم وصلاة والتمسك بالأعمال الصالحة، مثل أعمال الخير والرحمة، إلا أن الدعاء أيضًا يلعب دورًا كبيرًا في إصلاح حال هؤلاء الأبناء وهدايتهم في طريقهم؛ إذ يعتبر الدعاء من أهم أشكال العبادة في حياة المسلم وله مفعول كبير في تحقيق الاستجابة ويجب الحرص على ترديده ومناجاة الله به طوال الوقت وفي ساعات القيام والجلوس، بحسب توضيح دار الإفتاء المصرية.

وأضافت «الإفتاء»، أن هناك عدة صفات من المستحب توافرها في المؤمن عند مناجاة ربه بالأدعية الدينية، وهي الإيمان والصبر والوقار والثقة الكاملة في رحمة الله وكرمه أنه سميع رحيم حتى وإن تأخرت الإجابة.

الدعاء هو التعبير عن رغبات القلب وأمنايته

ومن جهته، أوضح الشيخ عبد الحميد الأطرش، رئيس لجنة الفتوى السابق بـ الأزهر الشريف، خلال حديثه لـ«الوطن»، أنه لا يوجد صيغة معينة لدعاء هداية الأبناء وإصلاح حالهم، وأن الدعاء هو عبارات عن كلمات شفاهية تحاكي رغبات القلب وأمنياته دون تجميل أو تنميق.

وبرغم عدم وجود صيغة معينة لدعاء هداية الأبناء وإصلاح حالهم، إلا أنه يمكن لأولياء الأمر ترديد عدة أدعية دينية بنية هداية أبنائهم وإصلاح حالهم، منها:

دعاء هداية الأبناء

- «اللهم اجعلهم لي مطيعين غير عاصين ولا عاقين ولا خاطئين، اللهم أعني على تربيتهم وتأديبهم وبرهم واجعل ذلك خيرًا لي ولهم، اللهم علق قلوبهم بالمساجد وبطاعتك، واجعلهم من أوجه من توجه إليك وأحبك ورغب إليك. اللهم اجعلهم حفظة لكتابك ودعاة في سبيلك ومبلغين عن رسولك، اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبهم وشفاء صدورهم ونورًا لأبصارهم.».

- «اللهم افتح عليهم فتوح العارفين، اللهم ارزقهم الحكمة والعلم النافع وزين أخلاقهم بالحلم وأكرمهم بالتقوى وجملهم بالعافية وعافهم واعف عنهم، اللهم ارزقهم المعلم الصالح والصحبة الطيبة، اللهم ارزقهم القناعة والرضى، اللهم ألبسهم من ملابس الكمال والحلل الفاخرة، اللهم انظرهم بعينك وتولهم بعونك واحرسهم بملتك وأيدهم بجيش المحبة واسقهم من شراب الولاية أكرم شربة. اللهم اجعلهم في حفظك وكنفك وأمانك وجوارك وعياذك وحزبك وحرزك ولطفك وسترك من كل شيطان وإنس وجان وباغ وحاسد ومن شر كل شيء أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير».

- «اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم إني أسالك أن تهدي أبنائي لما تحب وترضى، وأن تردهم إلي وتعلمهم ما ينفعهم في الدنيا والآخرة إنك على ما تشاء قدير ونعم المولى ونعم النصير وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين».