دعاء زهران: مؤتمر «حكاية وطن» سلَّط الضوء على طريقة إدارة الدولة خلال 10 سنوات

شاركت الدكتورة دعاء زهران، أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر ورئيس مجلس أمناء مؤسسة هي تستطيع للتنمية، في مؤتمر «حكاية وطن» الذي انطلق بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وقالت زهران، خلال تصريحات صحفية، إن مؤتمر «حكاية وطن» يوضح حقيقة ما تم في مصر خلال الـ10 سنوات الماضية، وحجم الجهد المبذول في ظل التحديات التي كانت تواجه الدولة في هذا التوقيت.

الدولة المصرية استطاعت رسم طريقها نحو الجمهورية الجديدة

وأشارت أمين أمانة القاهرة الجديدة وأمانة التدريب والتثقيف بالمركزية بحزب مصر أكتوبر، إلى أن الدولة المصرية، استطاعت خلال حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن ترسم طريقها نحو الجمهورية الجديدة، محققة في هذا الطريق إنجازات في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية وحتى السياسية.

مؤتمر حكاية وطن ألقى الضوء على طريقة إدارة الدولة خلال السنوات الماضية

وأكدت الدكتورة دعاء زهران، أن مؤتمر حكاية وطن ألقى الضوء على طريقة إدارة الدولة خلال السنوات الماضية وكيف استطاعت الدولة أن تقوم بعمل إنجاز كبير في ملف البنية التحتية، وقطاعات كثيرة مثل، الطاقة والكهرباء والزراعة والصناعة.