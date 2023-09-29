«بيئة المنوفية»: انطلاق المرحلة الثانية من «100 مليون شجرة» الشهر المقبل

كشف الدكتور أحمد أبو بكر مدير عام شؤون البيئة بمحافظة المنوفية، تفاصيل انتهاء المرحلة الأولى من مبادرة 100 مليون شجرة بالمحافظة، قائلا إنّ هناك تنوعا كبيرا في الأشجار الموجودة، منها الكافور والزينة وغيرها، مؤكدا انطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الشهر المقبل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية.

تشكيل لجان لمتابعة التنفيذ

وأضاف «أبو بكر»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية من تقديم الإعلامي محمد الشاذلي: «استلمنا نحو 225 ألف شجرة وعندها صدر قرار محافظة المنوفية بتشكيل لجنة رئيسية وأخرى فرعية وتم التوزيع على الوحدات المحلية وتخصيص أماكن لهذه الأشجار وفقا للاحتياجات الفعلية».

زراعة أشجار مثمرة لأول مرة

وتابع مدير عام شؤون البيئة بمحافظة المنوفية: «تمّ زراعة أشجار مثمرة بشكل كبير لأول مرة، منها 55 ألف شجرة ليمون، و54 ألف شجرة برتقال، و30 ألف شجرة جوافة، و42 ألف شجرة زيتون، و4 آلاف شجرة رمان، و3 آلاف شجرة يوسفي».