أعضاء «المصريين الأحرار» بأسوان يحررون توكيلات لدعم الرئيس السيسي

شهدت مدينة أسوان تجمعًا لعدد كبير من أعضاء حزب المصريين الأحرار، تعبيرا عن دعمهم وتأييدهم لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وواصلت أمانة الحزب في أسوان حشدها لتوثيق توكيلات لترشح الرئيس السيسي للانتخابات الرئاسية المقبلة في إطار التوجيهات الصادرة عن قيادة الحزب برئاسة الدكتور عصام خليل والدكتورة هبة واصل، وبحضور الدكتور أحمد غلاب محمد، أمين الحزب بأسوان، بالإضافة إلى قيادات أخرى من الحزب.

تأييد الرئيس السيسي وثقة الناس في قدرته على استمرار

ويعتبر هذا الحشد بمثابة إشارة قوية لتأييد الرئيس السيسي وثقة الناس في قدرته على استمرار مسيرة التنمية والعطاء في مصر، حيث يهدف الحزب إلى دعم عجلة الإنتاج وبناء الجمهورية الجديدة من خلال تنفيذ مشاريع تنموية شاملة في مختلف القطاعات.

وتم تنظيم عملية تحرير الوثائق القانونية والتوكيلات للمواطنين الراغبين في التعبير عن تأييدهم للرئيس السيسي ودعمه في الانتخابات القادمة.

المصريين الأحرار وكوادره يؤكدون دعمهم للرئيس السيسي

واحتشد أعضاء الحزب وكوادره في طوابير طويلة أمام مقرات ومكاتب الشهر العقاري والتوثيق لاستقبال المواطنين وتنظيم عملية تحرير الوثائق، وهذا يعد تأكيدًا قويًا لدعم الحزب وتأييده لترشح الرئيس السيسي.

تجمعات شعبية تشهدها مكاتب الشهر العقاري

وأعلن حزب المصريين الأحرار رسميًا دعمه لترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر بالتزامن مع التجمعات الشعبية الكبيرة أمام مكاتب الشهر العقاري تعبيرا عن الجهود المبذولة من قبل الرئيس السيسي في بناء مستقبل أفضل لمصر.