الآلاف يتوافدون على مكاتب الشهر العقاري لتحرير توكيلات دعم السيسي بالبحر الأحمر

شهدت مكاتب توثيق الشهر العقاري بالغردقة توافد عدد كبير من المواطنين لتوثيق توكيلات ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، إذ حضر آلاف المواطنين حاملين لافتات في حبه وتأييده.

ملحمة جماهير البحر الأحمر في دعم الرئيس السيسي

وطالب عصام المصري، أحد شباب الغردقة في تصريحات لـ«الوطن»، شباب البحر الأحمر بدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية، دعما لمسيرة الإنجازات والأمن والأمان والاستقرار الذي تشهده البلاد والذي يلمسه الصغير والكبير.

أهم مشروعات الرئيس السيسي

في السياق، قال أحمد الدقاق مدير الرقابة التجارية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لأن الدولة شهدت مشروعات تنمية كبرى في جميع المجالات.

وكشف محمد عبد الله مدير مكتب توثيق الغردقة عن إقبال كبير من المواطنين اليوم الخميس على فروع مكاتب توثيق، لافتاً إلى أن الغردقة تضم فرعين لتوثيق التوكيلات أحدهما بمنطقة الشيخ شحات دائرة قسم أول الغردقة، والآخر بمنطقة حفر الباطن دائرة قسم ثان الغردقة وتعمل جميع أيام الأسبوع حتى الخميس والجمعة.