سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة في المنوفية

شهدت محافظة المنوفية، سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة، وسط توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة لتصل درجة الحرارة إلى 30 درجة، مع وجود غطاء سحابي يؤثر على معظم أنحاء البلاد.

سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بمحافظة المنوفية

وتحسنت درجة الحرارة في محافظة المنوفية خلال الأوقات الماضية مع سقوط أمطار خفيفة على عدد من المراكز والقرى، ومن المتوقع أن تستمر الأمطار الخفيفة خلال الساعات المقبلة.

ووفق الأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن تتساقط الأمطار غدا الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة، وتمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب الصعيد.

أمطار تضرب محافظة المنوفية غدا الأحد بنسبة 30%

وتصل فرص سقوط الأمطار على محافظات الوجه البحري إلى 30%، وتصل الحرارة في محافظة المنوفية إلى 31 درجة للعظمى و 23 درجة للصغرى، مع وجود رياح معتدلة بسرعة 28 كيلو متر في الساعة، وارتفاع في معدل الرطوبة ليصل إلى 85%، ووجود أجواء غائمة.