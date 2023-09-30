توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض كبير في درجات الحرارة وتساقط أمطار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، متوقعة انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تترواح من 3 إلى 4 درجات، ويصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد.

وأضافت الأرصاد الجوية، أنه يسود خلال الـ72 ساعة المقبلة طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، ويكون الطقس معتدلا على السواحل الشمالية الغربية وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بينما يكون لطيفا ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

الظواهر الجوية المتوقعة خلال 72 ساعة

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية، أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة، تظهر الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء، مضيفة أنه توجد فرص لتساقط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والصحراء الغربية ومدن القناة قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وأقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة، ويصاحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة على النحو التالي:

درجات الحرارة الأحد1 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 38 والصغرى 27 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 43 الصغرى 28 درجة مئوية.

درجات الحرارة الاثنين 2 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 3 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 36 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 الصغرى 27 درجة مئوية.