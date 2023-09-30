وزير البترول: طرحنا 12 مزايدة عالمية وتعاقدنا مع كبرى الشركات

استعرض المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إحصائية الوزارة، أن هناك توصيل غاز طبيعي للمنازل، وتحويل السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي وكذلك محطات خدمة وتمويل السيارات والوقود التقليدي، قائلا: «عشان يكون فيه إنتاج لا بد وأن يوجد بحث، وعشان يكون فيه بحث لا بد وأن يكون هناك شركات تعمل بكامل طاقتها ولا بد وأن تتوافر بيانات جيولوجية بنبدأ نطرح على أساسها المزايدات العالمية التي تجذب الشركات».

استخدمنا التكنولوجيا الرقمية

وأوضح «الملا» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين: «أننا منذ ذلك الحين وحتى اليوم طرحنا 12 مزايدة عالمية، وبالتواصل والتعاقد المباشر مع كبرى الشركات العالمية حتى نسرع بالعملية التنموية في الإنتاج واستخدمنا التكنولوجيا الرقمية وذلك من خلال تطبيقات مختلفة منها منصة رقمية جديدة وهي بوابة مصر الرقمية».

توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص والسعودية

وتابع وزير البترول والثروة المعدنية: «ولتوقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع كل من قبرص والمملكة العربية السعودية من خلال ذلك تمكنا من الاستفادة ثروتنا الطبيعية وحتى نهايات المناطق الاقتصادية الخالصة مثل مشروع ظُهر كان مكتشف ولكن لم نستطع أن ننميه إلا بالاتفاقيات مع قبرص».