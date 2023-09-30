رئيس «الأحرار الاشتراكيين»: مؤتمر حكاية وطن رصد كفاح ونضال الشعب

أكد الكاتب الصحفي طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن أولى فعاليات مؤتمر حكاية وطن، الذي انطلق صباح اليوم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، تناول حكاية كفاح عاشها شعب مصر خلال الـ10 سنوات الماضية.

المؤتمر سرد حكاية كفاح وصمود عاش فيها الشعب المصري 10 سنوات

وقال طارق درويش، في تصريحاته لـ«الوطن»، إن المؤتمر سرد حكاية كفاح وصمود عاش فيها الشعب المصري 10 سنوات مسطرا تاريخا خالدا في حب الوطن وتحمل أي صعوبات وظروف والتضحية من أجله حيث سرد فعاليات المؤتمر الفترة التي عاشتها البلاد أيام ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة والتي استطاع خلالها المصريون إنقاذ الأمة العربية من مخطط كان يستهدف تقسيمها لدويلات عدة.

وتابع رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين: «كما تناولت الفعالية سرد واضح يظهر حجم التحديات الذي واجهته الدولة المصرية في إطلاقها لسلسة المشروعات القومية التي تتمثل في شبكة الطرق والمدن والجامعات الجديدة وقناة السويس الجديدة وبيان أهميتها للبلاد ومدى أهمية إطلاقها خلال تلك المرحلة ليرى المصريون ما حققوه بالتكاتف مع الحكومة خلال الفترة الماضية».

واختتم حديثه مشيدا بفعاليات جلسة اليوم، قائلا: «كانت جلسة حكاية نضال وكفاح».