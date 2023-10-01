موعد تسكين طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ

أعلنت كلية الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر بكفر الشيخ «بنات» عن جدول تسكين الطالبات بالمدينة الجامعية للعام الدراسي 2023 - 2024، وذلك بتوجيهات من الدكتور أسامة داود، رئيس جامعة الأزهر، وإشراف الدكتور زكي صبري، عميد الكلية.

تسكين طالبات كلية الدراسات الإسلامية والعربية بكفر الشيخ «بنات»

ووفقا لما ذكره مصدر مسؤول بالكلية لـ«الوطن»، فإنه تقرر تسكين الطالبات بالمدينة الجامعية يوم الاثنين المقبل، 2 أكتوبر 2023، مؤكدا على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، وكذا مواعيد التسكين.

وأوضح المصدر، أنه تم تقسيم الطالبات على مراحل حسب التقدير العام لكل طالبة، حيث يتم تسكين الطالبات الحاصلات على تقدير «ممتاز» يوم الاثنين الموافق 2 أكتوبر 2023، ثم تسكين الطالبات الحاصلات على تقدير جيد جدًا يوم الثلاثاء الموافق 3 أكتوبر 2023، وتسكين الطالبات الحاصلات علي تقدير «جيد» يوم الأربعاء الموافق 4 أكتوبر 2023، ويتم تسكين الطالبات المتخلفات عن التقديم يوم السبت الموافق 7 أكتوبر 2023.

وأشار المصدر إلى أنه قد تم وضع عدة شروط لاستقبال طلبات التسكين في المدينة الجامعية وهي كالتالي:

1- سحب ملف التسكين من الموقع الإلكتروني للجامعة الخاص بالتسكين.

2- عدد 4 صور شخصية للطالبة.

3- صورة بطاقة ولى الأمر ورقم تليفونه للتواصل.

4- صورة بطاقة الضامن مختومة من جهه العمل ورقم تليفونه للتواصل.

5- عدد 3 دوسيه ورقى.

6- صورة شهادة لقاح كورونا.

7- إقرار عدم الزواج.

8- عدد 3 صور من إيصال دفع المصاريف على كود «6451».

تخصصات كلية الدراسات الإسلامية والعربية

يذكر أنّ كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر أُنشئت عام 2000 بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2023 لعام 2000، وتُقدم الكلية للطالبات العلوم الشرعية والعربية في إطار واضح المعالم والمقاصد، وتمنحهن درجة الإجازة العالية «الليسانس» في تخصصات «الشريعة الإسلامية، وأصول الدين، واللغة العربية».