وزير البترول: الرئيس وجه بإنشاء 1000 محطة لتوفير الغاز الطبيعي

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول، إن الرئيس السيسي وجه بإنشاء 1000 محطة لتوفير الغاز الطبيعي وبالفعل تم الوصول إلى 927 محطة تعمل في الوقت الحالي، مشيرًا إلى أنه قبل نهاية هذا العام يكتمل العدد لـ1000 محطة.

تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي

وأوضح «الملا» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين: «تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كانوا 200 ألف سيارة فقط والآن وصل عددهم إلى 500 ألف سيارة»، مشيرًا إلى أنه تم توفير 1.3 مليار متر مكعب من الغاز لاستخدام المواطنين وهذا يوازي توفير 830 ألف طن من بنزين 80 بقيمة 640 مليون دولار كان سيتم استيرادها من الخارج.