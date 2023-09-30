وزير البترول: وضعنا خطة لحفر 110 آبار باستثمارات 4.8 مليار دولار

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يجب أن يكون المستثمرون مطمئنين للحصول على عوائد مناسبة بالنسبة لهم، ومطمئنين على المناخ العام للاستثمار والجو العام والاستقرار للبلد الذي يستثمرون فيه، وفرص انطلاقهم.

المستثمرون يستفيدون من البنية التحتية والمهارات والكفاءة

وأوضح «الملا» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين: «المستثمرون يستفيدون بالبنية التحتية والمهارات والكفاءة أيضًا، سواء كانوا المهندسين والفنيين، بالإضافة إلى الخدمات التي سيحصلون عليها».

وتابع: «لقد وضعنا خطة مع شركائنا لحفر 110 آبار باستثمارات 4.8 مليار دولار، ‏وتم حفر 10 آبار هذا العام، وكانت بها استكشافات 2.6 تريليون قدم، وكان أهمها كشف نرجس».