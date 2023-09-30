أهم اخبار الاقتصاد اليوم.. اتفاقية بين مصر والإمارات وعرض إنجازات 9 سنوات

شهد القطاع الاقتصادي على مدار اليوم السبت، العديد من الأحداث والقرارات المهمة، والتي يتابعها قطاع كبير من المواطنين، لذا تستعرض «الوطن» أبرز وأهم الأحداث الاقتصادية على مدار الساعات الماضية.

«التخطيط» تستعرض إنجازات 9 سنوات

شاركت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في اليوم الأول من مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، في جلسة بعنوان: «سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد الوطني»، المنعقد بحضور الرئيس السيسي، وبمشاركة عدد من الوزراء والسياسيين والإعلاميين والشباب.

وخلال الجلسة استعرضت الدكتورة هالة السعيد إنجازات الدولة المصرية في 9 أعوام، وجهود الدولة التنموية والرؤية المستقبلية في ظل التحديات الدولية والإقليمية غير المسبوقة.

فوائد اتفاقية التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات

وقعت مصر والإمارات اتفاقية لمقايضة عملاتهما المحلية بمبلغ 1.36 مليار دولار، وتجيب «الوطن» عن ما هي فوائد اتفاقية التعامل بالعملة المحلية مع الإمارات؟ بعد هذه الاتفاقية التي أعلنها محافظ مصرف الإمارات المركزي، خالد محمد بالعمى، قوله إن اتفاقية مقايضة العملات بين البلدين تعكس «مدى عمق ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومصر، وتشكل فرصة مهمة لتطوير الأسواق الاقتصادية والمالية بين الجانبين».

3 طرق لمعرفة رصيد الحساب البنكي

ترصد «الوطن» 3 طرق لمعرفة رصيد الحساب البنكي ومنها عن طريق الهاتف وهي أسهل الطرق على العملاء لمعرفة أرصدتهم دون الحاجة إلى زيارة فرع قريب للبنك الخاص بالعميل.

خطوات معرفة رصيد الحساب من خلال التليفون:

- يقوم العميل بالاتصال برقم خدمة عملاء البنك التابع له، ثم يختار اللغة التي يرغب في إجراء العملية بها.

- ثم يقوم العميل باختيار الخدمات الخاصة بالحسابات من خلال الضغط على الرقم الخاص بتلك الخدمة.

- وبعد ذلك يقوم العميل بإدخال رقم الكارت الخاص بالفيزا الخاصة بالعميل.

- وبعدها يقوم العميل بإدخال الرقم السري الخاص بخدمات الهاتف الأرضي الخاص بالعميل.

- ثم يتم اختيار الخدمة الخاصة بمعرفة رصيد الحساب الخاص به، ليتم إخبار العميل بقيمة الأموال والرصيد الموجود في حسابه عن طريق خدمة صوتية ورسالة مسجلة.

- وبعد الانتهاء من معرفة الرصيد الموجود في الحساب، يختار العميل إذا كان يرغب في إجراء عملية أخرى، أم أنه يرغب في إنهاء المكالمة.

تراجع أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تراجع أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم السبت، بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات للجرام، وذلك للمرة الثالثة على مدار الساعات الـ24 الماضية، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، حيث انخفضت الأسعار في بداية التعاملات بنحو 5 جنيهات، ثم هبطت أسعار الذهب مرة أخرى خلال تعاملات الظهيرة.