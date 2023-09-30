تراجع أسعار الذهب للمرة الثالثة اليوم.. الجرام عيار 21 بقى بكام؟

أعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات عن تراجع أسعار الذهب في منتصف التعاملات اليوم السبت، بقيمة وصلت إلى 5 جنيهات للجرام، وذلك للمرة الثالثة على مدار الساعات الـ24 الماضية، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة، حيث انخفضت الأسعار في بداية التعاملات بنحو 5 جنيهات، ثم هبطت أسعار الذهب مرة أخرى خلال تعاملات الظهيرة.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت الشعبة العامة للذهب أن سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً، يبلغ في منتصف التعاملات 2165 جنيهاً، بعد أن وصل في تعاملات الظهيرة إلى 2170 جنيهاً، فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 24 في محلات الصاغة، 2474 جنيهاً، بدلاً من 2480 جنيهاً للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم السبت، إلى 1856 جنيهاً، بعد أن سجل 1860 جنيهاً، أما سعر جرام الذهب عيار 14، فقد بلغ بمنتصف التعاملات اليوم 1443 جينهاً للشراء، بدلاً من 1447 جنيهاً، بينما سجل عيار 12 حوالي 1237 جنيهاً، بعد أن سجل في تعاملات الظهيرة 1240 جنيهاً.

سعر الأونصة والجنيه الذهب الآن

وبالنسبة لسعر الجنيه الذهب، فقد تراجع في منتصف تعاملات اليوم السبت في محلات الصاغة، بدون ضريبة، ليسجل 17320 جنيهاً، بعد أن وصل إلى في بداية التعاملات إلى 17360 جنيهاً، أما سعر الاونصة فقد بلغ اليوم 76950 جنيهاً، بدلاً من 77306 جنيهات للشراء في التعاملات السابقة.