وزير البترول: نعمل على تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم العمل على تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

الملا: نصدِّر الغاز للأردن من خلال خطوط الربط

وأوضح «الملا» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين: «نصدِّر الغاز للأردن من خلال خطوط الربط بيننا وبينهم ولدينا محطات إسالة ونصدر للاتحاد الأوروبي».

اتفاق على استجلاب الغاز القبرصي

وأضاف وزير البترول: «جارٍ الآن التنسيق بين مصر وقبرص التفاوض مع الشركات لإنهاء اتفاق على استجلاب الغاز القبرصي».