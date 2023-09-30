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وزير البترول: نعمل على تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة

كتب:

حسن سمير
10:22 م | السبت 30 سبتمبر 2023
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية 

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية 

أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم العمل على تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

الملا: نصدِّر الغاز للأردن من خلال خطوط الربط

وأوضح «الملا» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين: «نصدِّر الغاز للأردن من خلال خطوط الربط بيننا وبينهم ولدينا محطات إسالة ونصدر للاتحاد الأوروبي».

اتفاق على استجلاب الغاز القبرصي

وأضاف وزير البترول: «جارٍ الآن التنسيق بين مصر وقبرص التفاوض مع الشركات لإنهاء اتفاق على استجلاب الغاز القبرصي».

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