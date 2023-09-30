وزير البترول: نعمل على تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة
كتب:
حسن سمير
10:22 م | السبت 30 سبتمبر 2023
المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية
أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أنه يتم العمل على تعظيم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.
الملا: نصدِّر الغاز للأردن من خلال خطوط الربط
وأوضح «الملا» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن» بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وعدد كبير من الوزراء والمسؤولين: «نصدِّر الغاز للأردن من خلال خطوط الربط بيننا وبينهم ولدينا محطات إسالة ونصدر للاتحاد الأوروبي».
اتفاق على استجلاب الغاز القبرصي
وأضاف وزير البترول: «جارٍ الآن التنسيق بين مصر وقبرص التفاوض مع الشركات لإنهاء اتفاق على استجلاب الغاز القبرصي».