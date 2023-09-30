رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين: «خلوا بالكم من بلدكم»

كتب:

حسن سمير
10:11 م | السبت 30 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي

الرئيس السيسي

وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للمصريين، قائلا: «خلوا بالكم علشان مصر بلدكم».

الناس لازم تعرف كل خطوة

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر حكاية وطن: «بين الرؤية والإنجاز»: «الناس لازم تعرف أن كل خطوة بتتعمل بيكون لها فعل وكل فعل له رد فعل».

اللعبة اللي بتتلعب معانا هي إزاي نخربها

وتابع: «خلو بالكم من بلدكم، محطات إسالة الغاز توقفت عن العمل بسبب أحداث 2011»، موضحا: «اللعبة اللي بتتلعب معانا هي إزاي نخربها».

اقرأ المزيد:

الرئيس السيسي: الزيادة السكانية تصل إلى 150 مليون نسمة بعد 20 سنة.. ولازم نستعد

الرئيس السيسي: «في 2014 قالولي ابعد قلت لو ثمن بناء البلد موتي هعملها»

أعضاء «المصريين الأحرار» بأسوان يحررون توكيلات لدعم الرئيس السيسي

وزير البترول: القطاع شهد إنجازات غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي