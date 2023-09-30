الرئيس السيسي يوجه رسالة للمصريين: «خلوا بالكم من بلدكم»
كتب:
حسن سمير
10:11 م | السبت 30 سبتمبر 2023
الرئيس السيسي
وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسي رسالة للمصريين، قائلا: «خلوا بالكم علشان مصر بلدكم».
الناس لازم تعرف كل خطوة
وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر حكاية وطن: «بين الرؤية والإنجاز»: «الناس لازم تعرف أن كل خطوة بتتعمل بيكون لها فعل وكل فعل له رد فعل».
اللعبة اللي بتتلعب معانا هي إزاي نخربها
وتابع: «خلو بالكم من بلدكم، محطات إسالة الغاز توقفت عن العمل بسبب أحداث 2011»، موضحا: «اللعبة اللي بتتلعب معانا هي إزاي نخربها».