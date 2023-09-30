الرئيس السيسي: الزيادة السكانية تصل إلى 150 مليون نسمة بعد 20 سنة.. ولازم نستعد

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن العجز والسلف موجود وقبل عام 2014 كان المطلوب توفير الأكل فقط للناس، ولكن لم يسأل أحد عن الانطلاق للمستقبل، والزيادة السكانية تصل بعد 20 سنة إلى 150 مليون نسمة تقريبا، ويجب أن نعرف كيف نستعد لذلك؟ وأنا مش هكون موجود لكن أبناءكم وأحفادكم موجودين وفي حد لازم يدفع ويضحي عشان الكلام ده ينتهى.

وتابع «السيسي» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن»: «ممكن نقول لاخواتنا ساعدونا كمان لكن ده ما يصحش، وإذا كنت أنت مش عاوز تساعد نفسك وتحرم نفسك عشان تغير الواقع، عاوز ايه من الآخرين، وعلشان كده هوضح لكم جهل الآخرين، مش معقولة حد عاوز يحكم بلد في 2011 يهدها عشان ياخدها في 2012، وأنا قلت لهم كل يوم بيعدي علينا البلد بتروح ومحدش هيعرف يصلحها لازم نستقر وبعد كده الانتخابات تجيب اللى تجيبه بلاش اللى بنعمله في بلدنا ده، الـ 36 مليار دولار جيبناهم بشق الأنفس من التسعينيات لحد ما قامت الثورة وخلصانهم في سنة ونصف، لأننا كنا بنشتري البترول والسلع التموينة بالدولار».