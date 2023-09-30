الرئيس السيسي: نحتاج كل قدم مكعب من الغاز الطبيعي

أكد الرئيس السيسي، أن هناك 10 ملايين سيارة داخل مصر، قائلا: «اوعوا تداروا وشكم مني، كل اللي بنعمله ده بتاعكم وليكم، مش بتاعي أنا».

وتابع «السيسي» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن: «كل كلمة قيلت في مؤتمر حكاية وطن ورائها مجهود كبير للغاية، ولو وقفنا استكشاف الآبار الغازية سنة سيكون له تأثير كبير جدًا على قطاع البترول، وهناك ارتباط مهم بين أداء مشروعات وزارتي الكهرباء والبترول، وسنواصل الجهد والعمل لتنمية بلادنا ونحتاج كل قدم مكعب من الغاز الطبيعي».

وتابع: «بمناسبة الإنتاج، الأزمة في الكهرباء مش في أنك تنتج فقط، بل يكون الإنتاج والنقل وتعمل على التحكم في ده، عملنا 6 محطات ومتبقي 12 محطة عشان تقول النهارده إننا لدينا شبكة كهرباء مستقرة بشكل كامل».