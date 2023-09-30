الرئيس السيسي: توقف استخراج الغاز في 2011 و2012 أشعل أزمة طاقة بمصر

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه عندما توقفت شركات استخراج الغاز تراجع الإنتاج وبالتالي أصبحت هناك أزمة غاز وبوتاجاز ووقود في مصر، مشيرا إلى أنه يتحدث عن فترة أعوام 2011 و2012 و2013.

وتابع «السيسي» خلال كلمته في الجلسة الثالثة من مؤتمر «حكاية وطن: «المواطنون لا يعرفون الأسباب التي تكون وراء عدم توافر الغاز والبنزين وأن كل ما يهم المواطن هو الحصول على الغاز والبنزين فقط عند دخوله إلى البنزينة، وأنه من أجل توفير الغاز لا بد من وجود شركات لإنتاجه أو شرائه من الخارج بملايين الدولارات».

وتابع: «إحنا بنطلع 1.7 مليون مكافئ في اليوم من الغاز والزيت، المشكلة أن هذه الكمية لا تكفينا، والفعل كان يحدث انقطاع في التيار الكهربائي لأن الأسعار الخاصة بالغاز تضاعفت ونحن نحتاج إلى الدولار، ويجب أن نتحمل ذلك ولن نكن نستطيع أن نقوم بالاستلاف أكثر من ذلك، ونحن نحتاج دولار بسبب مشتقات البترول التي نشتريها».