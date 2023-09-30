قافلة طبية بجامعة كفر الشيخ تستهدف نادي قادرون باختلاف في العريش

نظمت جامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب، وجمعية رسالة، قافلة طبية شاملة إلى نادي قادرون باختلاف بمدينة العريش بمحافظة، شمال سيناء، أرض البطولات والتحدي والصمود، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وإشراف الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور إسماعيل القن، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، واستمرارا لسلسلة القوافل التي تطلقها الجامعة.

يأتي ذلك في إطار دور الجامعة في المساهمة بتنفيذ خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية والمساهمة في تحقيق أهدافها وفق رؤية 2030، وإيماناً بدور الجامعة في خدمة المجتمع ليس بمحافظة كفر الشيخ فقط بل وخارجها في نطاق المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»

قافلة مجانية من جامعة كفر الشيخ لأبناء العريش

بينما أشرف على القافلة ميدانياً الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومقرر المجلس القومي للمرأة في كفر الشيخ، والدكتور طه إسماعيل، عميد كلية الطب البشرى، والدكتور وائل الفقي وكيل كلية الطب لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أسامة العجمي رئيس قسم الأطفال، ومتابعة نافع حمادة مدير عام الإدارة العامة لمشروعات البيئة، ومحمد صلاح، مدير إدارة متابعة المشروعات.

توفير كافة التخصصات الطبية

كما شارك في القافلة عدد من الأساتذة المتخصصين من كليات الطب والصيدلة، حيث جرى الكشف على عدد كبير من المواطنين في مختلف التخصصات الطبية، التي شملت الباطنة والعيون والرمد والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد والجلدية والتناسلية والنفسية والعصبية والأطفال والجراحة العامة وجراحة العظام وجراحة المسالك البولية وجراحة المخ والأعصاب.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، عبر بيان، استمرار الجامعة في إطلاق القوافل التنموية للمدن والقرى الأكثر احتياجًا على مستوى الجمهورية، وأن القافلة تضم نخبة من أعضاء هيئة التدريس يمثلون التخصصات المختلفة من كوادر متميزة من كليات الطب البشري، حيث أطلقت جامعة كفر الشيخ، القافلة لمحافظة شمال سيناء، لتقدم جزء بسيط لهم كخدمة طبية.

إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية

ووجه رئيس جامعة كفر الشيخ، باستمرار إطلاق القوافل الطبية والتوعوية التنموية للمناطق الأكثر احتياجًا بجميع أنحاء الجمهورية بهدف إجراء الكشف الطبي، وتقديم العلاج بالمجان.

وأضاف أن القافلة الطبية شهدت اليوم إقبالا كبيرًا من الأهالي وتم أجراء الكشف الطبي على عدد كبير من أبناء مدينة بئر العبد ومدينة العريش بإجمالي عدد 1368 حالة، على يد نخبة من الأطباء المتخصصين والمتميزين في مختلف التخصصات، ضمن مبادرة «حياه كريمة»، كما تم صرف العلاج مجانا لجميع المرضى المترددين على مقر القافلة.