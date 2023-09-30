حياة كريمة توزع 500 شنطة مدرسية لتلاميذ المدارس في مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن توزع 500 شنطة مدرسية على تلاميذ المدارس للأيتام احتياجا من أبناء مراكز ومدن وقرى محافظة مطروح، من خلال دعم مؤسسة حياة كريمة

حفل تسليم شنط المدارس في مطروح

وأناب محافظ مطروح العميد حاتم السبع السكرتير المساعد بمحافظة مطروح، مساء اليوم، حضور احتفالية مؤسسة حياة كريمة لتسليم حقائب مدرسية على عدد من الأطفال الأيتام والأكثر احتياجا، بإجمالي 500 حقيبة مدرسية على مستوى المحافظة، خلال الاحتفالية التي جرى تنظيمها في حديقة كليوباترا بمدينة مرسى مطروح، استعدادا للعام الدراسي الجديد والتخفيف عن كاهل الأسر خاصة الأولى بالرعاية والأيتام وإضفاء روح البهجة، بحضور الدكتور عبدالجليل خيرت منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمطروح وعماد جودة مدير الحدائق بالمحافظة.

دعم الأيتام والأكثر احتياجا

وأكد محافظ مطروح في بيان استمرار دعم جميع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني الأيتام والأسر الأكثر احتياجا ليس خلال المدارس فقط ولكن على مدار العام، من حيث المواد الغذائية، وإنشاء المشروعات المختلفة لهم داخل القرى والنجوع والتجمعات السكنية من مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب وشبكات وخزانات مياه وآبار لتجميع مياه الأمطار وذلك من أجل توفير حياه كريمة.