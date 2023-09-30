رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

حياة كريمة توزع 500 شنطة مدرسية لتلاميذ المدارس في مطروح

كتب:

محمد بخات
08:18 م | السبت 30 سبتمبر 2023
مطروح

مطروح

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح عن توزع 500 شنطة مدرسية على تلاميذ المدارس للأيتام احتياجا من أبناء مراكز ومدن وقرى محافظة مطروح، من خلال دعم مؤسسة حياة كريمة

حفل تسليم شنط المدارس في مطروح 

وأناب محافظ مطروح العميد حاتم السبع السكرتير المساعد بمحافظة مطروح، مساء اليوم، حضور احتفالية مؤسسة حياة كريمة لتسليم حقائب مدرسية على عدد من الأطفال الأيتام والأكثر احتياجا، بإجمالي 500 حقيبة مدرسية على مستوى المحافظة، خلال الاحتفالية التي جرى تنظيمها في حديقة كليوباترا بمدينة مرسى مطروح، استعدادا للعام الدراسي الجديد والتخفيف عن كاهل الأسر خاصة الأولى بالرعاية والأيتام وإضفاء روح البهجة، بحضور الدكتور عبدالجليل خيرت منسق عام مؤسسة حياة كريمة بمطروح وعماد جودة مدير الحدائق بالمحافظة.

دعم الأيتام والأكثر احتياجا

وأكد محافظ مطروح في بيان استمرار دعم جميع الأجهزة التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني الأيتام والأسر الأكثر احتياجا ليس خلال المدارس فقط ولكن على مدار العام، من حيث المواد الغذائية، وإنشاء المشروعات المختلفة لهم داخل القرى والنجوع والتجمعات السكنية من مدارس ووحدات صحية ومراكز شباب وشبكات وخزانات مياه وآبار لتجميع مياه الأمطار وذلك من أجل توفير حياه كريمة.

اقرأ المزيد:

«حياة كريمة» تنفذ قافلة بيطرية مجانية بصندلة في كفر الشيخ

إنشاء 9 عمارات سكنية بتكلفة 40 مليون جنيه ضمن «حياة كريمة» في أسيوط 

الكشف على 2200 مواطن في قافلة طبية ضمن «حياة كريمة» بالشرقية

مدبولي: إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة» هذا العام

«حياة كريمة» تغير حياة الأهالي في شرق قناة السويس.. كهرباء ومياه ومدارس