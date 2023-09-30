عاجل.. مكافأة من «كاف» للزمالك بعد ريمونتادا أرتا سولار التاريخية

نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التأهل لدور المجموعات من بطولة الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على حساب أرتا سولار الجيبوتي 4-1، في ذهاب دور الـ32 من البطولة، في سيناريو درامي، بعد خسارة الذهاب بهدفين دون رد، وتأخره بهدف في الشوط الأول من لقاء الإياب، قبل أن يقلب الطاولة ويسجل رباعية يصعد بها لدور المجموعات.

مكاسب مالية كبيرة بعد تأهل الزمالك لدور المجموعاتوضمن الزمالك مكاسب مالية عقب التأهل لدور المجموعات من الكونفدرالية الأفريقية، والمنافسة على مكاسب مالية جديدة، في حالة التقدم بالأدوار الإقصائية الأخرى من عمر البطولة.

وخزينة الزمالك أقل ما ستحصل عليه من جائزة «كاف» هي 400 ألف دولار، وذلك في حالة خروجه من دور المجموعات، وهي أقل قيمة ضمنها الفريق حتى الآن بغض النظر عن المباريات المقبلة.

جوائز الاتحاد الأفريقي لبطولة الكونفدراليةورصد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم جوائز مالية لبطولة الكونفدرالية، بحيث يحصل الفائز بالبطولة على 2 مليون دولار، مقابل مليون دولار للوصيف، في حين يحصل طرفي نصف النهائي الخاسرين على 750 ألف دولار، مقابل 550 ألف دولار للفرق التي تودع من الدور ربع النهائي.

ويحصل صاحبا المركزين الثالث والرابع في دور المجموعات من عمر البطولة على 400 ألف دولار، وهو ما ضمنه الزمالك، ومن الممكن أن تنتعش خزينة الزمالك أكثر، في حالة التقدم بالأدوار الإقصائية.