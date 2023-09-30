سكرتير عام «الغد»: كلمة الرئيس السيسي بمؤتمر «حكاية وطن» كشفت حجم التحديات

أكد إسماعيل محمد سكرتير عام حزب الغد، أن انطلاق فعاليات مؤتمر حكاية وطن، اليوم يعد بمثابة كشف حساب لبيان ما خطت إليه الدولة المصرية بقوة على مدار السنوات الماضية، بإنفاق أكثر من 9.4 تريليون جنيه في تنفيذ المشروعات، وذلك رغم ما تعرضت له الدولة من أزمات وتحديات متلاحقة، مشيرًا إلى أن الدولة انتهجت مسارًا تنمويًا متوازيًا في المجالات كافة، على الرغم من الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم أجمع.

الإصلاح الاقتصادي

وأضاف «إسماعيل» في بيان، منذ قليل، أن الدولة المصرية تعرضت منذ عام 2011 وحتى 2016، لعدة أزمات محلية حتى الانتهاء من أولى خطوات الإصلاح الاقتصادي، وصولًا إلى أزمة كورونا مرورًا بتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مؤكدا أنه على الرغم من كل تلك العقبات فالدولة كان لديها رؤية للعمل والتطوير بإصرار وتحد.

وأشار سكرتير عام حزب الغد إلى أن الرئيس السيسي أكد أن الأمم تبنى بالتطوير والتنمية والإصلاحات لا على التشكيك والتشويه.

وأضاف «إسماعيل» أن كلمة الرئيس اليوم، اتسمت بالشفافية والمكاشفة والتي حملت في طياتها عدة رسائل، مسلطة الضوء، على معركة الوعي، التي تخوضها الدولة، وحقيقة ما يحاك بها من محاولات لزرع التشكيك داخل المواطن تجاه الدولة وزعزعة الثقة بين المواطن ومؤسساته، موضحًا أن الكلمة حملت إيمان الرئيس وإصراره على اقتحام كافة المشكلات مهما كانت العواقب، فالرئيس يضع في المقام الأول المواطن وصالح الوطن في التقدم والازدهار.

مشروع قناة السويس كان وسيلة لاستعادة ثقة المواطن

وأوضح سكرتير عام حزب الغد، أن الرئيس أشار خلال كلمته أن حملات التشكيك، طالت مشروع ازدواج قناة السويس على الرغم من الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذا المشروع الضخم، وهو ما اتضح لاحقا، مشيرًا إلى أن مشروع قناة السويس كان وسيلة لاستعادة ثقة المواطن، وتجميع الشعب على هدف واحد، بفتح باب المساهمة في إنشاء القناة بفائدة 12%، مؤكدا أن الدولة على موعد مع جني ثمار المسيرة التنموية التي حققتها على مدار الـ10 سنوات الماضية.