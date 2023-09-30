جدول تسكين الطلبة والطالبات الجدد بالمدن الجامعية في المنيا

انتهت جامعة المنيا من وضع جداول بمواعيد تسكين الطلاب الجدد في المدن الجامعية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وسيسقط حق الطلبة والطالبات المقبولين في السكن ما لم يتقدموا للسكن خلال مواعيد التسكين المعلنة.

شروط تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية

وقال الدكتور عصام فرحات رئيس جامعة المنيا، في تصريحات لـ«الوطن»، إنه سيتم قبول الطلبة والطالبات الجدد المتقدمين للسكن بالمدن الجامعية، وفقا للشروط الآتية:

-تقبل الطالبات المستجدات من جميع المحافظات ما عدا محافظة المنيا الحاصلات على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 75%.

-تقبل الطالبات المستجدات من محافظة المنيا الحاصلات على مجموع ثانوية عامة بحد أدنى 80 % من مراكز ديرمواس، العدوة، مغاغة.

-يقبل الطلاب الجدد من جميع المحافظات ما عدا محافظة المنيا، الحاصلين على مجموع ثانوية بحد أدنى 85%.

-يقبل الطلاب الجدد من محافظة المنيا الحاصلين على مجموع ثانوية عامة بحد أدنی 90 % من مراكز ديرمواس، العدوة، مغاغة.

وعلى الطلاب والطالبات الجدد المنطبق عليهم شروط الإقامة المعلنة الاستعلام وطباعة القبول النهائي واستمارة التقدم من على نظام الزهراء للمدن الجامعية والتقدم للتسكين، اعتبارا من يوم الأحد 1 أكتوبر طبقا للجدول.

ويتم اعتماد استمارة التقدم من الكليات ودفع رسوم تسكين الفصل الدراسي الأول من خلال فوري، بعد الحصول على كود الدفع من موقع التحصيل الإلكتروني من موقع جامعة المنيا والتقدم للسكن حسب الجداول المعلنة للتسكين.

جدول تسكين الطلاب الجدد بالمدن الجامعية

-يوم الأحد 1 أكتوبر والإثنين 2 أكتوبر الطلبة والطالبات المستجدين محافظات خارجية.

-يوم الثلاثاء 3 أكتوبر الطلبة والطالبات المستجدين محافظة المنيا مركز دير مواس.

-يوم الأربعاء 4 أكتوبر الطلبة والطالبات المستجدين محافظة المنيا مركز العدوة.

-يوم الخميس 5 أكتوبر الطلبة والطالبات المستجدين محافظة المنيا مركز مغاغة.

-يوم الأحد 8 أكتوبر وحتي الثلاثاء 10 أكتوبر الطلبة والطالبات القدامى والجدد المتخلفين عن التسكين.