إمام مسجد في المنيا: تكلفة زفافي لم تتجاوز الـ5 آلاف جنيه.. و«كفاية مغالاة» في الأفراح

«تكلفة زفافي لم تتجاوز الـ 5 آلاف جنيه»، قالها الشيخ رائد يحي إمام وخطيب مسجد الفولي في محافظة المنيا، مؤكدا أنه أصر على ارتداء الزي الأزهري خلال إقامة حفل زفافه في مركز ملوي، لتوصيل رسالة باعتزازه وفخره بانتمائه لأعرق وأكبر مؤسسة إسلامية في العالم من ناحية، وعدم المغالاة والإسراف في مظاهر الفرح والزفاف من ناحية أخرى حتى يقتدى به الآخرون.

جوائز عينية في صورة أدوات مدرسية

قال الشيخ «رائد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن تكلفة حفل زفافه لم تكسر حاجز الـ5 الآف جنيه بحد أقصى شاملة إقامة ليلة الحناء في شكل أُمسية دينية، تم خلالها قرأة آيات من الذكر الحكيم بصوت كبار القراء والمشايخ ورجال الأوقاف والأزهر، وعمل مسابقة للحضور وتوزيع جوائز عينية في صورة أدوات مدرسية وحلوي وخلافه.

وأضاف أن ما فعله في حفل زفافه في مركز ملوي من اقتصاد في إقامة العرس كان متفق عليه، من البداية مع عروسه وأهلها الذين رحبوا بالفكرة، وأبدوا اقتناعا شديدا، لافتا إلى أنه لم يُجبر زوجته على ارتداء النقاب لأنها منتقبة من الأساس ومحبة للقرآن والسنة، فهي أزهرية حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية من جامعة الأزهر بأسيوط، وملتزمة بالوقار والاحتشام.

وأوضح أنه على مدار يومين من الاحتفال تمثلت في يوم الحناء ويوم الزفاف، تمت تلاوة القرآن والأناشيد والابتهالات الدينية دون تشغيل أي موسيقى، وتم فصل النساء عن الرجال في الزفاف منعًا للاختلاط.

رسالة من إمام المنيا للشباب

ووجه إمام المنيا رسالة لكل الشباب المقبل على الزواج، بالاقتصاد في الأعراس وعدم المغالاة في تكاليف الزواج حتى تحل البركة وتتيسر الأمور، منوها أن حرصه وزوجته على ارتداء الزي الأزهري والنقاب لم يمنع الفرحة ولم يؤثر على حفل الزفاف، بدليل إنه أجرى جلسة تصوير بالزي الأزهري تارة وبالبدلة تارة أخرى، والقصد من ذلك هو إيصال رسالة أنه ليس متزمتا أو متشددا بل وسطيا يُمارس حياته بشكل طبيعي أسوة بأي شاب حديث الزواج، حيث يُقضي شهر العسل مع عروسه حاليا في مدينة الإسكندرية، ويُفكر في السفر إلى السعودية لأداء العمرة.