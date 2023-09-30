السيسي: «اللي قبلي كانوا بيخبوا الحقايق عن الناس.. لكن أنا بقولهم لأنهم واعيين جدا»

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك 17 مليون مشترك في خدمة الكهرباء يحصلون على الطاقة بأقل من ربع ثمنها، مؤكدا: «اللي قبلي كانوا بيخبوا الحقايق عن الناس.. لكن أنا بقولهم لأنهم واعيين جدا».

شركات البترول أحجمت عن العمل أثناء أزمة كورونا

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مشاركته في جلسات مؤتمر حكاية وطن «بين الرؤية والإنجاز»: «شركات البترول أحجمت عن العمل في استثمارات الغاز والبترول أثناء كوفيد 19».

الكهرباء كانت بتقطع لأن الأسعار الخاصة بالغاز تضاعفت

وأوضح: «الكهرباء كانت بتقطع لأن الأسعار الخاصة بالغاز تضاعفت»، موضحا: «شوية الكهربا اللي بيتقطعوا بيوفروا 300 مليون دولار، طب مش عاوزين الكهربا تقطع مين يدفع الـ300 مليون دولار نجيبهم منين؟».