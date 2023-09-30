قيادات كنائس البحر الأحمر تشهد احتفالات ذكرى المولد النبوي

شهدت قيادات كنسية بكنائس الأرثوذكسية والأقباط الكاثوليك احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف الذي نظمته مديرية أوقاف البحر الأحمر، بابتهالات دينية بحضور قيادات الأوقاف وكمال سليمان السكرتير العام المساعد نيابة عن محافظ البحر الأحمر.

رجال الدين الإسلامي المسيحي بذكرى المولد النبوي

نظمت مديرية أوقاف البحر الأحمر احتفالا بذكرى المولد النبوي الشريف، بمنتجع العائلات شاطئ رقم 1 بمدينة الغردقة بحضور رجال الدين الإسلامي والمسيحي، بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، والدروس المستفادة من إحياء ذكرى مولده، وأهمية التحلي والاقتداء بصفات وأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

محافظ البحر الأحمر يقدم التهنئة بذكرى المولد

وقدم كمال سليمان السكرتير العام المساعد تهنئة اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر لأهالي وأبناء المحافظة بصفة خاصة وللشعب المصري عامة، بالذكرى العطرة، والاقتداء بسنة رسول الله وأن نستلهم منه القدوة الحسنة والقيم السامية في العمل والكفاح والصبر على الشدائد ونشر المحبة والسلام، ونسير على نهجه لكى نحيي سيرته العطرة في الضمائر والعقول لتبقى أخلاق رسول الله حية في جميع جوانب الحياة.

رجال الدين المسيحي تهنئ بذكرى المولد

ومن جانبه قدم القمص مينا عزيز ممثل عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، التهنئة بمناسبة المولد النبوي الشريف، التي تتزامن مع احتفالات مصر بانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال القمص يؤانس أديب، في تصريحات لـ«الوطن»، هي ذكرى عطرة يحرص على الاحتفال بها سنويا تأكيدا على روح المحبة والمودة والرحمة والتسامح على الجميع في مصر أقباط ومسلمين، وإدخال البهجة والفرحة على الجميع، تعبيرًا عن الحب والمودة في ذكرى مولد الرسول الكريم.