اليوم بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب

يبدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، حيث يعقد الجلسة الافتتاحية، ومن المفترض أن يحدد فيها المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلالها، موعد تلقي الرغبات في تعديل عضوية اللجان النوعية لمن يرغب من النواب.

تفاصيل الجلسة الأولى

وتبدأ الجلسة بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (408) لسنة 2023 بدعـوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الرابع للفصل التشريعي الثاني.

ثم قرارجمهورية مصر العربية رقم (284) لسنة 2023 بفض دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي الثاني.

انتخابات اللجان النوعية

ومن المنتظر أن يعقد المجلس يوم الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 على أن تبدأ الجلسة الثانية في تمام الساعة الثانية بعد الظهر والتي سيعلن من خلالها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس إجراءات انتخابات اللجان النوعية للمجلس، التي ستجرى في ذات اليوم، حيث يتم في الجلسة الأولى إعلان قوائم تشكيل اللجان النوعية للمجلس وفتح الباب لتقديم الاقتراحات والاعتراضات كتابة.