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مجلس النواب العراقى يصوّت على قرار يخص فاجعة حريق نينوى

كتب:

وكالات
06:05 م | السبت 30 سبتمبر 2023
خلال تشييع جثامين ضحايا فاجعة قضاء الحمدانية

خلال تشييع جثامين ضحايا فاجعة قضاء الحمدانية

صوّت مجلس النواب العراقى، اليوم السبت، على قرار يخص فاجعة قضاء الحمدانية، في محافظة نينوى، شمال العراق، والتي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والمصابين، نتيجة اندلاع حريق في إحدى قاعات الأفراح.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب العراقى، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن مجلس النواب صوّت على إضافة فقرتين على جدول أعماله، وهما (فاجعة قضاء الحمدانية)، و(التصويت على عدد من الدرجات الخاصة)".

وأشار الى أن المجلس صوّت على قرار يخص فاجعة قضاء الحمدانية، كما صوّت المجلس على عدد من الدرجات الخاصة.

وافتتح رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسى، في وقت سابق اليوم، أعمال الجلسة رقم (16)، من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الثانية، الفصل التشريعي الثاني، بحضور 191 نائباً.

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