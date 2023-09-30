6 ضوابط يجب توافرها لتزكية عضو مجلس النواب لمرشح بانتخابات الرئاسة

يواصل أعضاء مجلس النواب تزكية المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية 2024 خلال الفترة الحالية، وحدد القانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن تنظيم الانتخابات الرئاسية، عدة شروط وضوابط يجب توافرها لنجاح تزكية أعضاء مجلس النواب لمرشحي رئاسة الجمهورية.

وتستعرض «الوطن» كافة الضوابط المهمة التي يجب توافرها من أجل ضمان نجاح تزكية عضو مجلس النواب لمرشحي الرئاسة حسب قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية.

ضوابط تزكية عضو مجلس النواب لمرشح رئاسي

1 - التزكية من خلال النموذج الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات.

2 - يجب ان يتضمن النموذج بيانات بيانات طالب الترشح.

3 - كما يتمضمن النموذج أيضاً بيانات شخصية العضو الذي يذكيه.

4 - إقرار بعدم تزكيته لشخص آخر من قبل.

5 - التزام عضو مجلس النواب بالامضاء على النموذج.

6 - إثبات التوقيع وكافة البيانات في النموذج من خلال الأمانة العامة لمجلس النواب.

وأوضح القانون ذاته، أنه يجب على أي مرشح محتمل للرئاسة من أجل قبول ترشحه أن يزكيه 20 عضو من مجلس النواب، أو الحصول على تأييد 25 ألف مواطن على الأقل لمن هم لهم حق الانتخاب، من خلال 15 محافظة مختلفة وكل محافظة لا تقل عن ألف مؤيد.