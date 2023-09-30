9 توصيات من «التنسيقية» بشأن الانتخابات الرئاسية 2024.. تعرف عليها

عقدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم السبت، جلسة نقاشية تدور حول «الإجراءات الانتخابية»، من خلال حلقة نقاشية، وتطرقت لعدة محاور أبرزها سلامة الإجراءات الانتخابية، والتوازن الإعلامي بين مختلف المرشحين والأحزاب.

توصيات تنسيقية شباب الأحزاب بشأن الانتخابات الرئاسية

وانتهت الحلقة النقاشية بعدد من التوصيات تستعرضها «الوطن» كالتالي:

1 - يجب حوكمة السوشيال ميديا فيما يتعلق بكل من الدعاية الانتخابية والصمت الانتخابي.

2 - مراجعة الحد الأقصى بشأن الإنفاق المالي في مختلف الدعاية الانتخابية حسب القوانين.

3 - يجب الحوكمة فيما يتعلق بإدارة الإنفاق المالي «المبلغ التأميني»، وأيضا تلقي التبرعات وكيفية صرفها.

4 - نشر كافة محاضر الفرز في موقع الهيئة الوطنية للانتخابات وأيضاً الجريدة الرسمية.

5 - تنظيم الهيئة الوطنية للانتخابات تدريب لمختلف العاملين في كل من الشهر العقاري واللجان، وذلك بمشاركة المجتمع المدني مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.

6 - ضرورة متابعة التغطية الإعلامية.

7 - زيادة عدد الضمانات الأساسية للإشراف القضائي وأيضاً متابعة منظمات المجتمع المدني.

8 - إصدار منظمات المجتمع المدني المتابعة للعملية الانتخابية لتقارير تكشف حالة العملية الانتخابية باستمرار.

9 - ضرورة رفع الوعي من خلال المشاركة الشعبية بالانتخابات لأنها تضمن نزاهة الانتخابات.