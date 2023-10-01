النائب أحمد عثمان: الرئيس السيسي الأفضل لاستكمال المشروعات القومية

قال النائب أحمد عثمان، عضو مجلس النواب في محافظة الإسماعيلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأفضل والأنسب لقيادة المرحلة المقبلة لاستكمال ما تبقى من مشروعات قومية.

وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه حرر توكيلا لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، لفترة رئاسية مقبلة، لاحتياج مصر إلى استكمال مسيرة التنمية في جميع القطاعات.

عثمان: شعب الإسماعيلية يقف خلف الرئيس السيسي

وقال عثمان، إن العديد من أهالي الإسماعيلية حرروا توكيلات تأييد ودعم للرئيس عبد الفتاح السيسي في الشهر العقاري تأييدا له، وطالبوه بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأضاف عثمان، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن وعي شعب الإسماعيلية هو الدافع وراء وقوف الأهالي خلف الرئيس، مشيرا إلى أن المحافظة شهدت قائمة من الإنجازات في قطاعات الصحة والتعليم والاستثمار والزراعة.

دعوة المواطنين للمشاركة في الانتخابات

وطالب النائب أحمد عثمان، المواطنين بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واختيار من يرونه مناسبا للفترة الرئاسية المقبلة، قائلا «يجب أن تكون الانتخابات الرئاسية المقبلة عرس ديموقراطي يعبر عن مصر ومكانتها الحقيقية بين دول العالم».

وشارك النائب أحمد عثمان، مع عدد من أعضاء حزب «مستقبل وطن» في الإسماعيلية وعدد من المواطنين في تحرير توكيلات للرئيس عبد الفتاح السيسي في الشهر العقاري بحي ثالث، تأييدا للرئيس عبد الفتاح السيسي.