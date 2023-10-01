وزير الاتصال الأردني: الفضاء السيبراني أصبح يضاهي الواقع الحقيقي

قال الدكتور أحمد الهناندة، وزير الاتصال الأردني، إن مؤتمر الأمن السيبراني الذي استضافته العاصمة عمان منذ أيام قليلة، يُشكل منصة مهمة للغاية، إذ اجتمع عدد كبير من الخبراء والمسؤولين والمهتمين في مجال الأمن السيبراني ومجال التحول الرقمي، وتكنولوجيا المعلومات، وكانت فرصة كبيرة للتشاور والحديث عن أهم مستجدات التي تهم الجميع الفترة الحالية.

وأضاف الهناندة، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، في برنامج «عن قرب»، مع الإعلامية أمل الحناوي، أن جميع سكان الأرض يعلمون تمام العلم، بأن العالم أجمع يعيش حالة كبيرة من التحول الرقمي متسارعة بشكل كبير، كما أن عدد المعتمدين على الفضاء السيبراني والعالم الافتراضي يتزايد بشكل كبير، وأصبح سكان هذا العالم يضاهون سكان العالم الحقيقي.

وأكد وزير الاتصال الأردني، «أصبحت العمليات القائمة على زيادة الاعتمادية على الإنترنت والفضاء السيبراني تحاكي جميع العمليات التي نعيشها في العالم الواقعي سواء كانت سياسية أو اجتماعية او اقتصادية أو تجارية وأصبحت تؤثر على الكثير من مناحي الحياة، هذا العالم بصراحة ينمو بشكل متسارع جدا، وقواعد اللعب فيه مختلفة وأنواع الجريمة فيه والانتهاكات فيه مختلفة».